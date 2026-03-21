В программе «Герои Подмосковья» есть несколько ключевых преимуществ. Одно из главных достоинств проекта — возможность получить практический опыт работы, рассказал РИАМО участник программы «Герои Подмосковья», капитан запаса Максим Шарин.

По словам участника обучения, стажировка проходит непосредственно в структурах областного правительства. Студенты попадают в команды настоящих профессионалов своего дела.

Шарин подчеркнул масштабность и сложность региона. Московская область ставит перед специалистами серьезные задачи и вызовы. По его словам, такая практика становится существенным преимуществом для участников. Это дополнительно мотивирует людей присоединиться к программе «Герои Подмосковья».

«Очень важный момент — это возможность пройти стажировку непосредственно в правительстве Московской области, в одной из сильных и профессиональных команд. Регион сам по себе непростой, большой, с серьезными задачами. И это, на мой взгляд, очень сильный бонус и дополнительный мотивирующий фактор», — рассказал Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

