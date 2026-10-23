Участник «Героев Подмосковья» рассказал, как программа помогает в карьере

Участник программы «Герои Подмосковья», директор управления капитального строительства Дмитровского округа Владимир Мясников рассказал РИАМО, что полученные во время обучения знания можно применять не только на госслужбе, но и в бизнесе.

«У нас есть ребята, которые остались в коммерции. До участия в СВО у них был свой бизнес, и после возвращения они продолжили им заниматься», — отметил Мясников.

По его словам, программа дала им дополнительные навыки именно как управленческим кадрам. Полученный опыт можно применять и в обычной гражданской жизни.

«Причем никто из наших участников из программы не ушел. Даже те, кто уже понимал, что не будет государственным или муниципальным служащим и останется в своем бизнесе, все равно продолжили обучение до конца», — добавил собеседник.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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