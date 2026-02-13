Участник «Героев Подмосковья» Протченко: учеба в проекте построена грамотно

Учебный процесс в программе «Герои Подмосковья» построен грамотно, поэтому получается усвоить большое количество материалов за короткое время. Теоретические знания сразу же дополняются практикой от лучших политических деятелей России — и это дает свой позитивный результат, рассказал РИАМО ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Протченко.

«Хотелось бы выразить благодарность организаторам за возможность принять участие в данной образовательной программе. Это не только большая честь, но и ответственность. И мне, как и каждому участнику программы, предстоит на деле доказать ее результативность», — отметил Протченко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.