Участник «Героев Подмосковья» Потапенок рассказал о плюсах проекта

Боец СВО Потапенок: в программе «Герои Подмосковья» чувствую себя среди своих

Программа «Герои Подмосковья» — это программа подготовки управленческих кадров муниципального и государственного управления среди ветеранов и участников СВО. Ее уникальная особенность в практической направленности и инновационной методике освоения материала, а также в составе слушателей, сообщил РИАМО участник программы Алексей Потапенок.

«Среди плюсов я бы выделил возможность поработать с экспертами и участниками федерального программы „Время героев“, получить актуальные знания, расширить профессиональные компетенции, систематизировать имеющиеся знания и навыки», — сказал Потапенок.

Он отметил, что больше всего ему понравились дружеская, поддерживающая атмосфера, гибкий график усвоения учебного материала.

«Я действительно ощущаю, что нахожусь среди своих», — добавил ветеран СВО.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в том числе в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

