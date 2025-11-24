Участник «Героев Подмосковья» Потапенок: планирую улучшить управленческие навыки

Участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Потапенок рассказал РИАМО, что в рамках обучения он профессионально научился разбираться в федеральных, региональных и местных проектах от стадий формирования и разработки до планирования и практической реализации.

«Освоил новые инструменты аналитики, выявил роли и задачи команды, принципы ее построения функционирования. Это поможет мне в решении конкретных задач, — добавил Потапенок.

Он уточнил, что по-человечески стал увереннее в своих силах, осознав роли и функции в команде, получил навыки более эффективной работы в команде, повысил личный уровень организованности.

«Я научился эффективно справляться со стрессом, произвел переоценку личностных ориентиров. В рамках программы я планирую улучшить свои управленческие навыки. После программы я планирую реализовать полученные навыки на муниципальном или региональном уровне», — сказал Потапенок.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

12-месячное участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя 4 очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

