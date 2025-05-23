«Мне кажется, слово „адаптация“ в этом случае не совсем подходит. Скорее, это возможность. Возможность перестроиться. Найти себя. Именно — найти себя. Адаптация — это в первую очередь процесс психологический. А армия, знаете, даже срочная служба, а я, между прочим, служил в Афганистане, все равно формирует другой тип мышления. Ты перестаешь думать о быте. О том, во сколько встать, что поесть, что делать. За тебя это уже продумано», — сказал Новиков.

Он добавил, что на службе есть приказ, который солдат выполняет. А когда возвращаешься к гражданской жизни — ты сам себе предоставлен. В армии за тебя все решат, здесь — думай сам.

«Я ребятам, с которыми служил, часто говорил: „Парни, вы молодые, идите. Сейчас будут разные программы — кто-то пойдет во власть, кто-то в бизнес“. Идите, учитесь, потому что никогда не знаешь, что у человека внутри. Какие у него приоритеты, чего он хочет. А такая программа как раз и дает шанс это понять, дает человеку возможность попробовать себя в новом. И если он себя в этом найдет — то это по-настоящему здорово», — рассказал Новиков.

Он подчеркнул, что развитие — это его жизненный приоритет. Программа дает возможность развиваться профессионально в новой компетенции.

«Это не только рост, но и конкретная возможность устроиться куда-то. Это личная мотивация найти себя, особенно после службы, сформировать свой вектор с учетом приоритетов. Это шанс повысить квалификацию и построить карьеру в той сфере, которая действительно интересна. Я, например, человек абсолютно гражданский. В коммерции себя не нашел вообще. А вот здесь да. Здесь — мое», — заключил участник программы.

О программе

В Московской области реализуется программа профпереподготовки для бойцов СВО «Герои Подмосковья». Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа была запущена по личному поручению президента РФ Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место на гражданке и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоится с 26 по 29 мая. Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Мужчин — 2401, женщин — 55. Из них 1144 — действующие бойцы СВО. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья — 2000 и Москвы — 202, остальные 254 — из других регионов страны.

Обучение стартует в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Это уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Программа помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.