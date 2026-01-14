Участник «Героев Подмосковья»: на обучении каждый нашел для себя что-то полезное

Участник уточнил, что первый модуль для него в целом был знаком, так как он ранее окончил госуниверситет МВД. Там рассматривались основы государственного устройства, фундаментальные дисциплины, которые дают общее представление о системе.

«А вот второй модуль открылся уже по-новому. Он был больше финансово-экономическим, и для многих участников, в том числе и для меня, там оказалось много новой информации. Я действительно подчеркнул для себя то, чего раньше не знал. Это большой плюс», — сказал Александров.

По его мнению, в целом можно отметить, что каждый участник нашел для себя в программе что-то полезное.

«И я уверен, что в следующих модулях будет еще много нового», — добавил собеседник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

