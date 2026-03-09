Некоторые участники программы «Герои Подмосковья» отмечают, что участие в проекте — это как продолжение службы, сообщил РИАМО участник программы Антон Киселенко.

«Я в общем-то с этим согласен. Это можно рассматривать как переход или, скажем так, возможность перехода от одной государственной службы в другую структуру. Мы не выделяем, какая из них важнее, какая менее важна. Необходимы все виды службы», — отметил собеседник.

Он добавил, что, возможно, для кого-то это действительно переход, а для кого-то знания, которые дают на программе, совершенно новые.

«Но, честно скажу, и для меня тоже многое оказалось новым. Я в 2018 году закончил РАНХиГС, прошло уже 8 лет. А развитие не стоит на месте, прогресс идет, многое обновляется. Поэтому необходимо подтянуть знания и навыки для дальнейшего использования», — уточнил Киселенко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

