Участник «Героев Подмосковья» Киселенко: проект стимулирует к карьерному росту

Региональная программа «Герои Подмосковья» стимулирует к дальнейшему карьерному росту. Для многих это способ понять, что его не списали со счетов после ранения, сообщил РИАМО ветеран СВО и участник программы Антон Киселенко.

«И это, конечно, стимулирует к дальнейшему карьерному росту. Но в целом я бы не сказал, что программа напрямую про карьеру в классическом смысле», — объяснил Киселенко.

Он добавил, что участниками программы становятся люди, которые понимают, зачем они пришли. Кто-то видит себя в управлении в определенной сфере и хочет развить уже имеющиеся навыки, чтобы быть полезным и делиться своим опытом.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

