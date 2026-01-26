Участник «Героев Подмосковья» Киселенко: мы всегда в контакте с наставником

Контакт участников программы «Герои Подмосковья» с наставниками — это не символическая история. Они постоянно на связи со слушателями, рассказал РИАМО ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Киселенко.

Наставник Киселенко — глава Богородского городского округа Сухин Игорь Васильевич. Это человек с большим опытом работы во властных структурах. С ним участник проекта участвовал в выездных заседаниях, что очень полезно — просто посмотреть со стороны, как работает профессионал.

«Если у меня возникают вопросы, я могу обратиться и к нему, и к его заместителям, мне всегда помогают. Сейчас, например, я обратился к нему за советом, и завтра у нас как раз встреча. Его помощь, в том числе, касается выбора тематики дипломной работы», — добавил Киселенко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

