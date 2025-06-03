Участник «Героев Подмосковья» Калинин: с детства хотел быть на госслужбе

Участник программы «Герои Подмосковья», доброволец Алексей Калинин рассказал РИАМО, что с детства хотел быть на государственной службе, благодаря программе представилась такая возможность.

«С детства я хотел быть на государственной службе. Но так сложились обстоятельства, что сразу реализовать это не получилось — нужно было кормить семью, поэтому пошел другим путем: учеба, работа, коммерческое предприятие. Тем не менее желание служить государству никуда не исчезло», — сказал Калинин.

Он добавил, что есть направления, в которых действительно силен, — это логистика, перевозки и экология.

«У меня большой опыт работы в этих сферах, в том числе в ликвидации разливов нефти и в экологических проектах. Думаю, именно здесь я могу быть наиболее полезен, применить свои знания и навыки уже в рамках государственной или муниципальной службы. Что касается самой программы — она, безусловно, нужная и востребованная. Как говорил наш верховный главнокомандующий: на кого, если не на тех, кто прошел фронт?», — отметил участник программы.

Калинин уточнил, что такие люди приобретают другое мировоззрение, другое понимание жизни, осознанную философию. Идут туда добровольно, по зову долга. Поэтому появление программ, которые помогают им реализовать себя дальше, — это логичный и важный шаг.

«Для участников СВО это еще и способ адаптации к мирной жизни. Не все хотят идти в политику или администрацию, но многие чувствуют в себе потенциал служить дальше — на благо страны. А таких людей должно быть больше именно в кадровом резерве. Они уже сделали осознанный выбор: не быть просто зрителями, а действовать», — заключил Калинин.

В рамках СВО боец совершил подвиг: он под огнем противника, в результате которого был уничтожен автомобиль доставки и погиб товарищ, будучи контуженным, продолжил исполнение боевой задачи по доставке боекомплекта и припасов для обеспечения войск бригады на передовых позициях.

Герой живет в Подмосковье, он женат, есть сын. Награжден медалью «За храбрость» II степени.

О программе

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московской области реализуется программа профпереподготовки для бойцов СВО «Герои Подмосковья». Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа была запущена по личному поручению президента РФ Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место на гражданке и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоялся с 26 по 29 мая. Из 1170 человек, успешно прошедших тестирование: 372 — гражданские специалисты, 791 — представители силовых ведомств (вооруженные силы — 688, МВД — 18, Росгвардия — 75, другие ведомства — 10).

Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение стартует в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Это уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Программа помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.