Участник «Героев Подмосковья» Яковлев: проект дает опору ветеранам СВО

По проекту «Герои Подмосковья» проходит обучение у практиков, разбор геополитики, экономики и юридических норм. Все это помогает ветеранам СВО понять современные процессы и найти свое место в мирной жизни, сообщил РИАМО майор запаса, полковник полиции и участник программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев.

«Программа — это простор для различных компетенций. Мне, как юристу (одно из моих образований — юридическое), это особенно интересно: я понимаю, какие именно нормы принимаются и для чего. Также мне очень интересна тема геополитического развития нашего государства. Затем — креативная экономика, экономический блок в целом. Спикеры там были действительно сильные: не просто начитали лекцию „для галочки“, а приходили люди, которые реально работали в отрасли, прошли ее изнутри и очень хорошо понимают, о чем говорят», — сказал Яковлев.

Он добавил, что одно дело — теоретик, и совсем другое — когда твоя практика соединяется с теорией.

«Очень понравилось выступление по развитию малых городов: как умирающие территории начинают заново развиваться. Если раньше в таком городе 3–5 домов, школа закрывается, все вымирает, то сейчас, условно, три местных парня собираются, придумывают какой-то продукт, условно „черную пастилу“, запускают его, и через какое-то время за этой пастилой уже стоят очереди, туда едут туристы. Нам как раз объясняли, как это делается», — поделился участник программы.

Яковлев указал на то, что рассказывают об этом те, кто сопровождают эти проекты, помогают ребятам развивать пространственные и туристические направления.

«От этого очень много зависит для территорий. Это, на мой взгляд, действительно сильная часть программы. Практики читают лекции и по психологии коллектива, команды — это тоже очень полезно. Я очень много для себя оттуда вынес», — резюмировал он.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.