Участник «Героев Подмосковья» Чурилов: мое мнение о госслужбе изменилось

Раньше казалось, что госслужба — это нечто громоздкое, бюрократическое, отстающее от реальности. Но после участия в программе «Герои Подмосковья» это понимание сильно изменилось, сообщил участник программы, боец СВО Артем Чурилов.

После начала прохождения проекта «Герои Подмосковья» Чурилов был приятно удивлен, что многие процессы автоматизированы: внедрены системы мониторинга, электронного документооборота, оценки эффективности.

По его словам, цифровизация серьезная, все работает четко. Чурилов отметил, что такие процессы в бизнесе давно являются нормой, теперь это достигло и госуправления.

«Программа „Герои Подмосковья“, на мой взгляд, крайне нужна. И нужен не один поток, потому что людей, которые доказали преданность Родине и готовы работать, — очень много. Те, кто сейчас демобилизован, на своем примере показали, что способны добиваться результата и не поддаваться никаким обстоятельствам», — выразил мнение Чурилов.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Главной целью проекта является дать возможность ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и стажировки, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Об участниках

Поступить на обучение в «Герои Подмосковья» могут не только жители Московского региона, но и других регионов страны, которые имеют российское гражданство и высшее образование.

Бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения с противником, тоже могут подать заявку на участие в программе, пройти конкурс. В случае успешного прохождения отборочного тура произойдет их зачисление в резерв на обучение после завершения службы.

Выпускники, успешно окончившие программу, смогут получить работу на вакантных должностях или же войдут в резервный список для последующего трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.

