В рамках программы «Герои Подмосковья» студенты встречаются со многими главами городских округов, представителями областных министерств, лекторами, настоящими практиками. Это очень важный опыт, важное общение, которое дает лучшее понимание процессов, происходящих в стране, заявил РИАМО старший лейтенант, ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Бронников.

«Пока участники завершили 2 модуля обучения. Первый — базовый, с пониманием политического устройства в целом. Второй был посвящен экономике, бюджету и финансам. Это те базовые понятия, которые позволяют выровнять общий уровень подготовки обучающихся, потому что люди приходят с разным образованием, разным жизненным и профессиональным опытом. Для государственной службы такая единая база необходима для дальнейшей работы, — рассказал Бронников

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

