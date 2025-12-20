Участник «Героев Подмосковья» Бронников: ветеранам СВО нужны точки роста

На уровне регионов важно создавать точки роста для бывших военнослужащих. Люди, которые служили Родине, — очень ценные кадры, заявил РИАМО старший лейтенант, ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Бронников.

«Дело даже не в том, что существует дефицит кадров, хотя свежая кровь в руководстве всегда нужна. Особенно ценны люди, которые послужили Родине. Многие из них отдали большую часть своего здоровья. У них есть сильная мотивация развивать общество уже в мирном направлении», — рассказал Бронников.

Поэтому программа «Герои Подмосковья» — это обоюдовыгодное решение. Такие проекты, с одной стороны, дают ветеранам возможность развиваться и продвигать свои идеи, с другой — общество получает взгляд с другого бока и опыт, которого раньше могло не быть.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

