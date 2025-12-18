Участник «Героев Подмосковья» Бронников: разворачиваем свой опыт на благо людей

Если говорить об идее программы «Герои Подмосковья», важно понимать, почему в управление округами и муниципалитетами привлекают именно ветеранов СВО. Свой опыт бывшие бойцы разворачивают на благо общества, рассказал РИАМО участник программы «Герои Подмосковья», ветеран спецоперации, старший лейтенант Александр Бронников.

«В любом случае это люди, прошедшие достаточно сложную школу и управлявшие людьми в ситуациях, когда добиться выполнения задач крайне тяжело. Тем ценнее тот управленческий опыт, который формируется в таких условиях. Соответственно, опыт руководства получается достаточно уникальный. Идея как федеральных, так и региональных программ в том, чтобы этот опыт развернуть на благо общества», — сказал Бронников.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

