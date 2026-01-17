Участник «Героев Подмосковья» Александров: внимание к ветеранам СВО огромное

Ветеран СВО, сержант запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров рассказал РИАМО, что для него герой Подмосковья — человек, который заслужил право на поддержку со стороны государства.

«И я честно скажу: еще в 2023 году такого отношения не было. Сегодня все изменилось кардинально. Внимание к участникам огромное, возможно, даже неожиданно большое. Никто не ожидал такого масштаба поддержки. Но эта поддержка реальная, — отметил Александров.

По его словам, в программу «Герои Подмосковья» люди вкладывают свои опыт, знания, силы. С участниками работают профессионалы, которые действительно передают все, что у них есть.

«Именно поэтому президент и говорит о новых элитах. Это люди, которые не будут торговать страной, для которых не деньги были главным мотивом. Когда мы шли на фронт в 2022 году, никто не думал о деньгах. Никто о них даже не слышал. Главное было — сдержать натиск врага и защитить свое. Поэтому для меня герой Подмосковья — это, если сказать просто, настоящий патриот», — подчеркнул собеседник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.