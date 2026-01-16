Участник битвы за Бахмут требует признать свою жену-украинку экстремисткой

Участник битвы за Бахмут Александр Алексеев требует признать свою бывшую супругу экстремисткой. Она требовала от него сдаться в плен ВСУ и пыталась тайно продать его квартиру в Петербурге, сообщает Mash .

Алексеев и 49‑летняя уроженка Ровенской области Украины вступили в брак в 2022 году. После начала СВО мужчина уехал на фронт. При этом часть выплат его жена переводила родственникам на Украину, а также требовала от Александра сдаться в плен ВСУ.

Тем не менее женщина получила российское гражданство, но от украинского не отказывалась. Втайне от мужа она выставила на продажу их общую квартиру.

В битве за Бахмут Алексеев получил ранение, его комиссовали. После возвращения домой супруга подала на развод. Суд оставил мужчине 3/4 квартиры, остальное досталось бывшей жене. Теперь ветеран СВО требует признать женщину экстремисткой и вернуть ему часть жилплощади.

