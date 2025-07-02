Тысяча килограммов ценного груза отправлена из Шатуры в зону СВО землякам

Машина с гуманитарной помощью вновь побывала в местах дислокации военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Автомобиль ГАЗель был загружен «под завязку». Бойцам из шатурского округа, которые сейчас несут службу на направлении Сватово-Кременная, передали все самое необходимое: продукты питания, маскировочные сети, окопные свечи, средства гигиены, бутилированную воду, полиэтиленовую пленку, рации, бензопилы, а также питбайк, сообщает пресс-служба администрации муниципальногоо округа Шатура.

«Большое количество коробок передали родственники наших военнослужащих из Рошаля, Бакшеево, Туголесского Бора. К адресным посылкам от родных и близких мы всегда добавляем то, что просят бойцы. В этот раз ребята получили питбайк, который поможет быстро перемещаться на местности, доставлять на позиции продукты и снаряды, эвакуировать раненых», — рассказал руководитель шатурского отделения «Боевого братства» Олег Языков.

Передали гуманитарный груз участникам СВО председатель муниципального совета депутатов Дмитрий Янин и водитель Владимир Тонков. Оба не единожды уже доставляли шатурским бойцам вещи и предметы первой необходимости.

«Маршрут водителю хорошо знаком. Не первый раз он ездил в данном направлении. Вообще считаю, что нужно стараться всеми силами помогать нашим парням, чтобы им легче воевалось. Если у кого-то есть возможность оказать поддержку — это здорово, поскольку склады необходимо постоянно пополнять», — отметил Олег Языков.

Все заявки, которые поступают от военнослужащих из Шатуры, стараются оперативно выполнять. Ведь бойцам в зоне СВО приходится нередко менять позиции, а значит, инструменты, стройматериалы нужны всегда для налаживания быта на новом месте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.