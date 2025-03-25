Туровский: проект «Герои Подмосковья» дает инструменты для построения карьеры

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает участникам не просто шанс вернуться к мирной жизни, но и построить в ней крепкий фундамент. Главное преимущество проекта — это широкий выбор направлений: можно пойти на государственную службу, попробовать себя в бизнесе или сосредоточиться на общественной деятельности, рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он уточнил, что участники программы могут выбрать то, что им ближе по духу и опыту. Более того, проект не ограничивается обучением. Он дает конкретные инструменты для профессионального роста и последующего трудоустройства.

«Это особенно важно, потому что получение диплома — это только половина успеха, а вот возможность сразу применить новые знания на практике делает программу действительно полезной. Для участников боевых действий это не просто возможность — это реальный шанс начать новую главу в жизни», — заявил Туровский.

Программа «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО возможность получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Заявку на участие в проекте можно подать до 30 апреля.

С 1 по 29 мая будет проводиться тестирование на сайте. С 30 мая по 24 июня пройдет этап собеседований. 1 июля — зачисление финалистов на программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Участниками программы могут стать действующие или бывшие бойцы спецоперации с дипломом о высшем образовании и наличием гражданства РФ. Обучение бесплатное. Лучшим участникам, прошедшим отбор и завершившим обучение, будут предложены имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.