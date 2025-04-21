Цивилева: муниципальные служащие работают с вернувшимися с СВО и их семьями

На II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в национальном центре «Россия» статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила журналистам, что считает малую Родину всей Россией, так она строится на труде и заботы людей и малых городов и регионов.

«В то же время муниципальные служащие встречают тех людей, которые возвращаются из зоны спецоперации, они работают с их семьями, с теми, кто потерял своих близких. Я бы сказала: малая Родина — это и есть Россия», — отметила Цивилева.

По ее словам, страна состоит из работы этих людей, умения взаимодействовать с теми, кто проживает в малых городах отдаленных регионов.

Кроме того, Цивилева отметила важность тех, кто знает чаяния людей и готов сразу же эффективно взаимодействовать с ними.