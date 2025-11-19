Центр поддержки участников СВО оказывает помощь семьям и бойцам в Домодедово

Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Домодедове третий год бесплатно помогает бойцам и их близким с юридическими, социальными и психологическими вопросами. За время работы специалисты приняли более двух тысяч обращений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Центр поддержки участников СВО и их семей в Домодедове оказывает бесплатную профессиональную помощь тем, кто столкнулся с трудностями после службы или во время нее. Здесь можно получить консультации по юридическим, бытовым и социальным вопросам, а также психологическую поддержку.

Заместитель главы округа Юлия Терещенко отметила, что центр создавался как площадка, где помощь оказывается неформально и искренне.

«Центр поддержки работает до 19 часов в будни, чтобы каждый мог прийти или позвонить. Здесь никто не получает заработную плату – это добрая воля людей, их желание помочь, объединив усилия», – рассказала Юлия Терещенко.

На базе центра регулярно проходят бесплатные юридические приемы, где работают адвокаты и представители сферы правозащиты. При необходимости специалисты проводят тематические консультации по социальным выплатам, оформлению документов и медицинским вопросам.

Супруга участника СВО Ирина поделилась своим опытом обращения за помощью.

«Мы получаем грамотные ответы на все вопросы. Я знаю, что помощь будет оказана реально. По нашей просьбе супругу предоставили материальную поддержку на покупку электрической инвалидной коляски», – рассказала Ирина.

Особое внимание в центре уделяют психологической поддержке. Здесь помогают справиться со стрессом, адаптироваться к новым условиям жизни и найти силы для дальнейших шагов.

Центр поддержки участников СВО в Домодедово расположен по адресу: Каширское шоссе, дом 63. Прием ведется с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Для консультаций работает телефон: +7 (496) 792-45-91.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.