сегодня в 13:16

Залужный: цена атаки ВСУ на Курскую область была слишком высокой

Шаги ВСУ, предпринятые на курском направлении, были напрасными. Украине пришлось заплатить за них слишком высоко, рассказал посол страны в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает ТАСС .

Он отметил, что изолированный тактический прорыв на узком участке линии боевого соприкосновения не дает нужного успеха атакующим. ВС РФ смогли воспользоваться технологическими, тактическими преимуществами.

По словам Залужного, российские войска смогли помешать перерастанию тактического прорыва в оперативный успех ВСУ в Курской области. Потом они провели тактическое продвижение.

Какую конкретно цену Украине пришлось заплатить за вторжение в Курскую область, Залужный не знает. Однако ему понятно, что плата была высокой.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года войска противника были разгромлены и вытеснены с территории российского региона.

