«Трудно было подойти к месту боя»: военный рассказал о штурме позиций ВСУ

«Трудно было подойти к месту боя. Но то, что нам сказали, мы взяли. Противник бежит, сдается, бросает свои позиции», — сказал военный.

Он уточнил, что бойцы ВС РФ работают по своей специфике — они штурмуют здания и лесополосы. По его словам, самую большую опасность в зоне СВО представляют дроны-камикадзе и минометы.

Участники спецоперации — граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты страны. Они понимают, что Родина нуждается в них, и в критический момент сделают все, чтобы защитить семью, близких, родных и Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Забота об участниках СВО и их семьях

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В то время как бойцы защищают страну на СВО, государство защищает их семьи. Так, участников спецоперации обеспечивают бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Там установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Кроме того, дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Еще участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.).

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.