Трое погибли и двое пострадали: больница в Алешках под ударом ВСУ
Украинские войска нанесли удар по районной больнице в городе Алешки Херсонской области. Известно о трех погибших и двоих раненых, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в личном Telegram-канале.
Все погибшие и пострадавшие — сотрудники больницы. Ранена одна женщина, еще один мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В результате атаки одно из зданий медучреждения получило сильные повреждения. На месте происшествия работают представители экстренных служб.
«Этот обстрел — очередное отвратительное военное преступление, на которое способны только негодяи, полностью утратившие человеческий облик», — написал Сальдо.
