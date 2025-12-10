Трое погибли и двое пострадали: больница в Алешках под ударом ВСУ

сегодня в 16:43

Три человека погибли и два пострадали при ударе ВСУ по больнице в Алешках

Украинские войска нанесли удар по районной больнице в городе Алешки Херсонской области. Известно о трех погибших и двоих раненых, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в личном Telegram-канале .

Все погибшие и пострадавшие — сотрудники больницы. Ранена одна женщина, еще один мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В результате атаки одно из зданий медучреждения получило сильные повреждения. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

«Этот обстрел — очередное отвратительное военное преступление, на которое способны только негодяи, полностью утратившие человеческий облик», — написал Сальдо.

