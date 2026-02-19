сегодня в 15:28

Три партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

В Подольске в преддверии Дня защитника Отечества 18 февраля гуманитарную помощь участнику СВО Сергею передали заместитель главы округа, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова совместно с членом Ассоциации ветеранов СВО Московской области Артемом Падалка.

Квадрокоптер «Мавик 4 Про», тепловизионный прицел, рации, инструменты и другие необходимые вещи доставят на передовую на следующей неделе.

«Забираю сегодня посылку для своего друга. Он попросил газовые баллоны, саморезы, гвозди, строительные скобы и рабочие перчатки — то, что необходимо для обустройства быта. Я передам груз, который дальше отправится на Сватовское направление», — поделился Сергей.

Помочь бойцам специальной военной операции может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.