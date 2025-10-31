Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам БПЛА ВСУ

сегодня в 19:00

Под ударами украинских БПЛА оказались три муниципалитета Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине FPV-дрон ударил по автобусу. Он поврежден. От атаки второго беспилотника урон был нанесен крыше в цехе предприятия. В Шебекинском округе в Белянке беспилотник взорвался на территории, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию. Урон получила грузовая машина.

В Грайвороне от атаки FPV-дрона повреждена легковая машина. Дунайку в Грайворонском районе обстреляли с помощью такого же БПЛА. Урон получил инфраструктурный объект. Без электричества находятся жители населенных пунктов Дунайка и Мощеного.

У части дороги из Санково в Дорогощь из-за взрыва дрона ВСУ было повреждено стекло КамАЗа.

В Почаеве после атаки FPV-дрона на территории предприятия была перебита линия электропередачи. В Дорогощи от ударов БПЛА урон получили одна единица сельскохозяйственной техники и автобус.

В Малиновке Белгородского района дрон ВСУ атаковал частный дом. Там была пробита крыша и повреждены окна.

В Красном октябре при ударе FPV-дрона противника в одном из корпусов сельхозпредприятия урон получила кровля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.