сегодня в 17:18

Три человека пострадали при ударе ВСУ по предприятию в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие, в результате чего пострадали трое мужчин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Инцидент произошел в селе Головино. По итогу у двоих пострадавших зафиксированы осколочные ранения живота и лица. Еще у одного предварительно диагностирована баротравма.

Бригады скорой помощи доставляют раненых в городскую больницу № 2 Белгорода. Там им проведут обследование.

Гладков добавил, что на месте атаки ущерб нанесен гаражу и трем автомобилям.

