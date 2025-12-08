Третий форум добровольных участников волонтерского движения помощи СВО прошел в Балашихе

Третий форум добровольных участников волонтерского движения помощи СВО провели 6 декабря в Музее войск ПВО в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова и Евгений Николаев, представитель территориального отдела по Южной Балашихе Виктор Гуцул, волонтерская группа объединенного совета ветеранов микрорайона Заря, активисты волонтерских групп микрорайонов Заря, Северный, Южный, Железнодорожный, деревни Федурново.

Встреча была приурочена ко Дню добровольца. Более 40 активистов волонтерских групп Балашихи были отмечены благодарностями Московской областной Думы, главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, председателя правления Братства краповых беретов «Витязь», Героя России Сергея Лысюка, а также медалями «Добровольный участник волонтерского движения».

«Дорогие волонтеры — вы наши главные тыловики и ваша помощь идет от сердца прямо на передовую. Вы те, кто шьет, вяжет, готовит, кто не спит ночами, потому что там наши ребята и им нужны тепло и забота. Добровольцы своим подвигом и милосердием напоминают бойцам, что они не одни и их помнят. Для меня честь быть среди вас. Низкий поклон за ваш труд и бесценный вклад в общую Победу!», — сказала Светлана Тананова.

Основной темой форума стал обмен опытом и успехами в разработке различных элементов экипировки и других изделий, необходимых российской армии.

Волонтерское сообщество в Балашихе насчитывает более 1500 неравнодушных людей. С начала СВО добровольцы отправили свыше 950 тонн гуманитарных грузов и тысячи маскировочных сетей бойцам.

День добровольца (волонтëра) ежегодно отмечают в России 5 декабря. Дата установлена указом президента России от 27 ноября 2017 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.