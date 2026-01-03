Трамп после атаки на Венесуэлу прокомментировал украинский конфликт

3 января американский президент Дональд Трамп выступил с пресс-конференцией по итогу операции в Венесуэле, направленной на задержание президента страны Николаса Мадуро. В ходе общения с журналистами он затронул тему и украинского конфликта, отметив, что в этой области есть прогресс.

Трамп заявил, что в настоящее время не удовлетворен ходом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом отметил, что прогресс по мирным переговорам все-таки есть.

Лидер США подчеркнул, что действительно планировал завершить быстро украинский конфликт, но на практике понял, что так не получится.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время США не теряют средства на украинском конфликте, а наоборот, зарабатывают их. Никаких точных цифр американский лидер озвучивать не стал.