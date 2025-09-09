Трамп обвинил Москву в оттягивании решения по Украине

Трамп считает, что Москва якобы затягивает с решением по украинскому конфликту.

«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин — ред.) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — заявил Трамп в беседе радиоведущим Стивом Розенбергом.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Украиной по политическому урегулированию конфликта и готова работать в различных форматах.

По его словам, еще во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Москва предложила создать три специальные группы для решения гуманитарных, военных и политических вопросов. Однако до настоящего времени украинская сторона не дала никакого ответа на эту инициативу, несмотря на то, что прямые переговоры между странами возобновились весной 2025 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.