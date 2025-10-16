«Томагавк» с «грязной» бомбой»: эксперт оценил ядерную угрозу со стороны Украины

Российский военный эксперт Константин Сивков заявил, что Киев несет потенциальную ядерную угрозу, потому что может запустить американскую крылатую ракету «Томагавк» с «грязной» бомбой.

«Томагавк» есть в других вариантах: в ядерном и в обычном. В ядерном варианте боевая часть «Томагавка» весит около 100 кг, тротиловый эквивалент — 200 килотонн», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По утверждению специалиста, любой пуск ракеты типа «Томагавк» с украинской территории влечет за собой риск ядерного инцидента, так как практически невозможно установить, несет ли ракета ядерный боезаряд.

Он также отметил возможность того, что Украина может заменить стандартную боеголовку «Томагавка» на «грязную» ядерную бомбу. Такое оружие представляет наибольшую опасность, так как даже при перехвате ракеты произойдет загрязнение местности радиоактивными веществами. Независимо от места уничтожения такой ракеты, она приведет к формированию зоны радиоактивного заражения, заключил специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.