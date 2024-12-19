Толмачев: уверен, что законопроект о присвоении статуса ветерана бойцам в Курской области будет принят Госдумой

Законопроект о наделении бойцов, отражающих нападение ВСУ на Курскую область, статусом ветеранов боевых действий уже разработан и направлен на заключение в правительство. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам депутат Государственной думы, заместителя секретаря Московского областного отделения «Единой России» по организации волонтерской деятельности Александра Толмачева, иинициатива подготовки соответствующего законопроекта принадлежит единороссам из рабочей группы по вопросам СВО.

«Еще в августе они внесли поправки в закон „О ветеранах“, чтобы расширить число тех, кто может и должен получить этот статус — если документ получит положительное заключение Правительства, защитники Курской области по праву станут ветеранами боевых действий со всеми положенными привилегиями. Эту информацию уже подтвердил наш коллега, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов», — сказал Толмачев.

Президент на «Итогах года» назвал упущением то, что бойцам в Курской области присваивают статус бойцов контртеррористической операции, а не специальной военной операции. В нескольких обращениях ему рассказали, что из-за этого бойцы получают меньше денег.

«Для меня это неожиданная информация… Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, выплаты пересчитают задним числом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.