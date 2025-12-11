Тяжелораненый боец ВС РФ устранил двух солдат ВСУ, забежавших к нему в укрытие

Тяжелораненый военнослужащий российской армии ликвидировал двух солдат ВСУ, которые попытались укрыться на его позиции на купянском направлении СВО, сообщает SHOT .

Российский боец отважно сражался в районе населенного пункта Колесниковка, что в 14 км от Купянска. В результате вражеского обстрела он получил тяжелое ранение ноги, а спина была изрешечена осколками. Превозмогая боль, он укрылся в доме и стал ждать эвакуации.

На опубликованных кадрах видно, как раненный российский военный укрывается в здании. Затем ему по рации передают, что к дому приближаются двое ВСУшников. Боец ВС РФ прячется, а затем ликвидирует украинских военных, которые пытались укрыться в здании от российского дрона.

Позднее тяжелораненого российского бойца эвакуировали с места. В настоящее время он жив и находится в госпитале.

