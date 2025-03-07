Терапевтические участки для участников СВО открылись в Ленобласти

В медицинских учреждениях Ленинградской области начали функционировать терапевтические участки, предназначенные для ветеранов СВО и членов их семей, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Теперь в каждой районной поликлинике созданы специализированные участки. Это позволит врачам более эффективно организовать медицинское обслуживание, что предполагает оказание первичной медицинской помощи, предоставление специализированных услуг, а также льготное обеспечение медикаментами и лечебным питанием.

«При этом для ветеранов СВО и их близких сохранена возможность обратиться к участковым врачам по месту жительства, если это удобнее в конкретной ситуации», — отметил глава областного комитета по здравоохранению Александр Жарков.

С 1 февраля 2025 года первые пациенты уже начали получать необходимую помощь в подобных отделениях поликлиник Всеволожска, Тосно, Тихвина, Гатчины и Волхова.