Тематический прием участников СВО пройдет в Подмосковье 20 февраля

Тематические встречи, посвященные вопросам социальной поддержки, пройдут в общественных приемных Подмосковья 20 февраля. В этот день «Единая Россия» проведет Единый день приема, в рамках которого ответят на вопросы участников специальной военной операции и членов их семей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

К участию в мероприятии привлечены депутаты от «Единой России», сотрудники Социального фонда и Министерства социального развития, а также представители фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и целого ряда других профильных организаций. Такое широкое взаимодействие не случайно, ведь поддержка военнослужащих и их близких находится на особом государственном контроле.

По словам руководителя региональной общественной приемной «Единой России», депутата Госдумы Аллы Поляковой, эффективная помощь возможна только при консолидации усилий общественников и представителей власти. «Вопросы социальной поддержки участников СВО и их близких требуют незамедлительного решения. Мы объединяем усилия депутатского корпуса, представителей министерств и организаций-партнеров, чтобы помочь каждому обратившемуся в кратчайшие сроки получить нужный результат. Наша задача — обеспечить надежный тыл нашим защитникам и оказать всестороннюю поддержку их семьям», — подчеркнула парламентарий.

Для получения более детальной информации можно позвонить по телефону: 8 (495)106-05-50. Также ознакомиться с адресами общественных приемных предлагается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.