ТАСС: ВСУ специально разбили дом сотрудницы администрации Долматовки

В Херсонской области украинские военные совершили атаку на дом сотрудницы администрации поселка Долматовка. По информации источника, ночью с помощью дронов типа «Баба-Яга» были сброшены два осколочно-фугасных снаряда на жилой дом, где находилась семья из трех человек, сообщает ТАСС .

По данным источника, все члены семьи сотрудницы администрации Долматовки Херсонской области чудом остались живы.

Правоохранительные органы полагают, что нападение связано с тем, что женщина по имени Оксана активно поддерживала присоединение Херсонской области к России, что вызвало недовольство у определенных лиц.

На опубликованных кадрах видно, что повреждение получила крыша дома. Сброшенный боеприпас полностью пробил кровлю и упал на пол в гостиной рядом с камином. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.