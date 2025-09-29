ТАСС: ВСУ специально разбили дом сотрудницы администрации Долматовки
Фото - © РИА Новости
В Херсонской области украинские военные совершили атаку на дом сотрудницы администрации поселка Долматовка. По информации источника, ночью с помощью дронов типа «Баба-Яга» были сброшены два осколочно-фугасных снаряда на жилой дом, где находилась семья из трех человек, сообщает ТАСС.
По данным источника, все члены семьи сотрудницы администрации Долматовки Херсонской области чудом остались живы.
Правоохранительные органы полагают, что нападение связано с тем, что женщина по имени Оксана активно поддерживала присоединение Херсонской области к России, что вызвало недовольство у определенных лиц.
На опубликованных кадрах видно, что повреждение получила крыша дома. Сброшенный боеприпас полностью пробил кровлю и упал на пол в гостиной рядом с камином. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
