ТАСС: ВСУ готовы отдать координаты 143-й бригады ради провокаций
Разведка Украины заявила, что готова поделиться с российской стороной точным расположением 143-й отдельной механизированной бригады, но истинной целью этого действия могут быть провокации внутри страны, пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.
«Спецслужбы киевского режима для организации провокаций внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиции 143-й ОМБр (ВСУ — ред.)», — рассказал инсайдер.
Вышеуказанная бригада ВСУ, по сути оставленная своим командованием, дислоцируется в районе Великого Бурлука Харьковской области.
Украинские разведывательные органы готовы раскрыть позиции своих же военных формирований России.