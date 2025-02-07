Талдомские школы принимают активное участие в акции «Письмо солдату»

Акция направлена на развитие преемственности поколений на основе духовно-нравственного, патриотического воспитания, а также на осознание роли вооруженных сил России в сохранении мира и благополучия государства и общества. Цель акции — поддержать военнослужащих, высказав слова признательности за их каждодневную работу по выполнению воинского долга и защите Отечества.

Письма солдатам — это замечательная традиция, которая помогает поддерживать моральный дух наших защитников.

Поддержка и внимание нужны нашим бойцам как никогда. Ведь по-настоящему искренние слова трогают до глубины души.

В Талдомском городском округе школы и гимназии принимают активное участие в акции «Письмо солдату"в преддверии праздника День защитника Отечества, ребята пишут письма и рисуют рисунки участникам специальной военной операции.

Ученики с большим вдохновением создают красочные открытки и пишут трогательные письма поддержки нашим смелым защитникам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.