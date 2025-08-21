Сын самого страшного советского маньяка Юрий Чикатило погиб, когда был на фронте со стороны ВСУ. Его уничтожили его во время боя в Харьковской области, сообщает SHOT .

Чикатило-младший отправился воевать против РФ в самом начале СВО, а 8 месяцев назад мужчина пропал без вести. На тот момент он входил в состав артподразделения ВСУ, которое в 20 км от Харькова попало под массированный артобстрел армии РФ.

Сначала Украина включила Чикатило в списки пропавших без вести. Сейчас страна признала его героически погибшим. Сына маньяка представят на Украине посмертно к ордену «За мужество» II степени.

Юрий Чикатило пошел в ВСУ, сбегая от уголовного преследования. Мужчину на Украине разыскивали приставы и МВД. У него были большие долги по алиментам, кредитам и штрафам за нарушение ПДД. Его отец, «потрошитель» Андрей Чикатило, совершил 53 убийства, его казнили 14 февраля 1994 года.