Сын экс-кандидата в президенты погиб на СВО
KI: сын экс-кандидата в президенты Белоруссии Усс погиб на СВО
Сын бывшего кандидата в президенты Белоруссии Дмитрия Усса Иван погиб в зоне спецоперации на Украине, утверждает The Kyiv Independent (KI) со ссылкой на белорусские СМИ. Мужчина сражался на стороне России и был контрактником.
Предположительно, Иван Усс погиб зимой-весной 2025 года. Официально эта информация пока не подтверждена.
Украинские СМИ также утверждают, что Иван Усс погиб на фронте в составе российской армии.
Как пишет KI, в начале 2010-х годов Иван Усс администрировал группу в социальной сети «ВКонтакте», в которой осуждался госпереворот на Украине.
Прочие подробности выясняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.