Свыше 3 тонн гумпомощи передали раненым бойцам СВО в госпиталь Балашихи

В рамках акции партии «Тепло для Героя» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и депутат совета депутатов округа от партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова передали для пациентов филиала № 3 главного военного клинического госпиталя имения академика Николая Бурденко гуманитарную помощь. В состав груза вошли питьевая вода, средства личной гигиены и другие вещи, которые нужны раненым бойцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парламентарии также встретились с руководством и ведущими врачами учреждения и поздравили их с наступающим Днем защитника Отечества.

«В преддверии 23 февраля мы поздравили командный состав и медиков госпиталя с приближающимся профессиональным праздником, а также привезли гуманитарную помощь. Хочу сказать большое спасибо депутату Госдумы Вячеславу Фомичеву. Он не смог сегодня приехать, но предоставил нам транспорт и участвовал в сборе гумпомощи. Мы всегда на связи с сотрудниками госпиталя и стараемся им помогать», — сказал Тарас Ефимов.

Ежедневно неравнодушные жители передают в пункты сбора свою помощь и поддерживают наших военных. В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.