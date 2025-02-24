СВО коренным образом изменила Россию - политолог Остроух

Специальная военная операция коренным образом изменила нашу страну, сделав ее по-настоящему суверенной и сильной в условиях беспрецедентного внешнего давления. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория», директор проектов АСИ по ДНР, руководитель регионального отделения РОП в ДНР Елена Остроух.

По данным аналитического доклада ВЦИОМ, опубликованного в феврале этого года, поддержка россиянами спецоперации выросла до 73,9% с 2022 года. При этом более половины респондентов считают, что она сплотила российское общество.

«Это еще раз подтверждает, что принятое Владимиром Путиным решение было стратегически верным», - сказала Остроух.

Что важно, специальная военная операция способствует формированию новой политической элиты, основой которой являются защитники Отечества. Прошедшие через тяжелейшие испытания и продемонстрировавшие абсолютную преданность Родине ветераны боевых действий сегодня должны занять ключевые посты в государственной системе. Для этого по всей России сейчас созданы региональные аналоги программы «Время героев».

«Мы, как гражданское общество, должны сделать все, чтобы возвращение и ресоциализация участников СВО прошли максимально комфортно. Именно в этих целях по поручению президента России был создан фонд «Защитники Отечества», который оказывает разнонаправленную помощь ветеранам специальной военной операции и их семьям», - добавила эксперт.

Важно, что в России постоянно проходят мероприятия по поддержке спецоперации. Так, недавно в Донецке был проведен Стратегический форум «Сила России: гражданский фронт поддержки ветеранов боевых действий».

«Такие акции мы будем организовывать регулярно, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия жизни для наших защитников, вернувшихся с фронта», - отметила политолог.

Но главное, что спустя эти годы жители исторических регионов могут быть уверены в том, что Россия их не оставит, что другие субъекты РФ неравнодушны к их судьбе и готовы оказывать поддержку подшефным городам на постоянной основе.

«Население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей достойно мирной, стабильной и счастливой жизни. Я уверена в том, что Россия им такую жизнь обеспечит», - заключила Елена Остроух.