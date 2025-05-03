Священники Курской области переносят богослужения из-за разрушений храмов

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Курская епархия сообщает о разрушении 24 храмов в зоне боевых действий

В Курской епархии получили повреждения 24 храма из-за боевых действий на территории региона, сообщает РИА Новости .

Как сообщил протоиерей Сергий Клинцов, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, 24 храма получили повреждения различной степени тяжести — от частичных разрушений до полного уничтожения.

Большинство повреждённых храмов временно непригодны для проведения богослужений. Священнослужители переведены в действующие храмы Курской митрополии.

Возвращение верующих в уцелевшие здания опасно из-за минирования местности с дронов.

«Даже в относительно сохранившихся храмах проводить службы невозможно — противник продолжает минировать территорию», — пояснил Клинцов.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в приграничных районах, где боевые действия ведутся наиболее интенсивно.

Параллельно в области продолжают работу межконфессиональные инициативы помощи местным жителям. Председатель мусульманской общины Курской области Иса Салимсултанов с группой волонтёров организовал доставку продуктов и лекарств в село Большое Солдатское, наиболее пострадавшее от обстрелов.

Церковные власти подчёркивают, что восстановление храмов начнётся только после полного прекращения боевых действий и разминирования территорий.