Священник Курской епархии сбил из ружья 2 дрона ВСУ, преследовавших его машину

Иерей Игорь Васюков, священник Курской епархии, вместе с иеромонахом Мелетием (Пестуновым) вывез из Суджи и близлежащих населенных пунктов в Курск на лечение около 70 местных жителей. Также первый успешно сбил из ружья два беспилотника противника, написал в рапорте на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 4 апреля 2025 года митрополит Курский и Рыльский Герман, сообщается на сайте Русской православной церкви .

Священникам пришлось несколько раз отстреливаться от дронов ВСУ. Отцу Игорю удалось сбить из ружья-двустволки два беспилотника противника, которые летели за их машиной.

18 марта иерей и иеромонах снова подверглись ударам беспилотника противника. Из-за этого отец Игорь был слегка контужен. У Мелетия осколками посекло ногу.

Иерей Игорь продолжает служить. Отец Мелетий находится на реабилитации.