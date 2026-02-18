Судебные приставы Подмосковья приостановили более 43 тыс производств для участников СВО

Судебные приставы Московской области в 2025 году приостановили 43 313 исполнительных производств и прекратили 8 393 производства по кредитным обязательствам для участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Подмосковье судебные приставы реализуют меры поддержки для участников специальной военной операции. В соответствии с законодательством, исполнительные производства приостанавливаются или прекращаются для граждан и индивидуальных предпринимателей, участвующих в боевых действиях или контртеррористических операциях в составе Вооруженных Сил России и других воинских формирований. В этот период принудительные меры к ним не применяются.

С конца 2024 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее года, прекратить исполнительные производства по кредиторской задолженности, включая ипотеку, если решения суда вступили в силу до этой даты, а сумма долга не превышает 10 млн рублей. Аналогичные меры распространяются на членов семей военнослужащих, за исключением производств по алиментам, возмещению вреда здоровью или жизни, а также по требованиям, связанным с коррупционными действиями.

В 2025 году судебные приставы Подмосковья приостановили 43 313 исполнительных производств на сумму 3,55 млрд рублей и прекратили 8 393 производства по кредитным обязательствам на сумму 1,36 млрд рублей, сообщил заместитель руководителя Главного управления Игорь Никишин.

Для получения поддержки военнослужащий или его родственник должен подать заявление через портал Госуслуг или в любое подразделение судебных приставов. Необходимо предоставить копию контракта или справку из Минобороны. В Балашихе организовано ежедневное дежурство приставов для консультирования и приема заявлений.

В 2025 году судебные приставы передали Минобороны 229 единиц конфискованного имущества для нужд СВО. Сотрудники и их семьи также участвуют в сборе гуманитарной помощи, изготовлении маскировочных сетей и окопных свечей, а также оказывают материальную поддержку военным подразделениям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.