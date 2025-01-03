Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к НПЗ из-за атак ВСУ
Пользователям карт «Яндекс» закроют доступ к НПЗ из-за атак ВСУ
Российский суд впервые обязал компанию «Яндекс» закрыть доступ пользователей к картам и фотографиям нефтеперерабатывающих заводов из-за атак ВСУ, сообщает ТАСС.
Суд обязал ООО «Яндекс» исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании «путем удаления, ретуширования графических изображений».
Речь в документе идет о цехах и иной инфраструктуре предприятий.
Иск был подан одним из российских НПЗ, который «работает на нужды российской армии и флота. Как указано в публикации, этот нефтеперерабатывающий комплект был несколько раз атакован беспилотниками ВСУ в 2024 году.