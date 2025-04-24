Ступинским участникам СВО вручили членские карточки Ассоциации ветеранов СВО

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участниками СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Ассоциация ветеранов спецоперации создана по инициативе президента страны и губернатора региона. Больше трех лет ступинцы сражаются с фашизмом в зоне СВО. Героизм наших защитников — пример служения Отечеству. Уверен, что члены Ассоциации станут надёжными соратниками в социальной адаптации ветеранов, их трудоустройстве, а также реабилитации после ранений. Будем сотрудничать и помогать друг другу», — отметил Сергей Мужальских.

Орденом Мужества посмертно награжден Вячеслав Туряк, руководитель муниципалитета передал награду вдове героя Ольге Бреховой. Медалью «За укрепление обороны РФ» отмечен ефрейтор Никита Теребнев.

13 участникам Ассоциации вручены членские карточки.

Напомним, ступинское отделение Ассоциации возглавил участник СВО Александр Милько. За два месяца членами стали 60 ветеранов спецоперации. Ветераны ведут патриотическую работу с молодежью, проводят «уроки мужества» в школах, на предприятиях. Проводят совместные мероприятия с военно-патриотическими объединениями, Молодой Гвардией «Единой России».

Получить информацию о деятельности Ассоциации, записаться на личный прием можно по тел.: +7 951 829-04-04 и в Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.