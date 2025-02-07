Студенты Можайского техникума добровольно помогают матерям участников СВО

Учащиеся группы 112 специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей» Можайского техникума уже несколько месяцев участвуют в волонтерской деятельности. В рамках социальной инициативы они оказывают помощь матерям солдат, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Марине Анатольевне студенты помогают уже не впервые. В этот раз волонтеры перенесли и уложили целую гору привезенных дров в поленницы, что совсем непросто сделать женщине в одиночку. Ребята не только часто помогают с трудными домашними делами матерям военнослужащих, но и оказывают при этом моральную поддержку. В условиях волнительного ожидания возвращения родных это особенно важно.

Спасибо огромное вам, ребята, и вашим руководителям, за то, что неоднократно приходите мне на помощь, — поблагодарила студентов Марина Анатольевна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.