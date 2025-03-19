Студенты коломенского ГСГУ посетили Донбасс в рамках добровольческой миссии

Восемь студентов коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завершили очередную добровольческую командировку в ДНР и ЛНР, где в течение двух недель оказывали помощь мирным жителям и военным. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На встрече с активистами ректор университета Жанна Леонова отметила важность волонтерской работы и поблагодарила студентов за их участие в гуманитарной миссии.

«Сейчас часто можно услышать, что волонтеры — настоящие герои нашего времени. Они не ждут наград и похвал, а просто делают то, что считают важным и необходимым. Смотрю на вас и понимаю — это действительно так. Вы — герои! Спасибо вашим родителям за вас таких, неравнодушных, отзывчивых, верных своему делу», — сказала она.

Добровольцы рассказали о своей миссии в Донбассе. Юноши работали в луганском военном госпитале: помогали раненым, оказывали первую медицинскую помощь. Единственная девушка в волонтерской команде, Олеся Тихонович, трудилась в Мариуполе, занимаясь восстановлением жилого фонда.

«Я снова работала в ЖЭК: ходила по квартирам, общалась с населением, проводила инвентаризацию. Увидела отстроенные дома, школы, больницы — все как с картинки. Мариуполь поменялся настолько быстро, что уже сложно вспомнить, как все выглядело раньше. На улицах много молодежи, и лица у людей уже не такие хмурые. Возможно, совсем скоро помощь волонтеров здесь станет ненужной», — поделилась студентка.

По словам участников, в Донецке и Луганске еще многое предстоит сделать для восстановления мирной жизни, и без волонтеров там пока не обойтись. На вопрос ректора о готовности отправиться в очередную поездку, студенты единогласно ответили: «Будем ездить до победного». В частности, в планах Олеси Тихонович — вернуться в Мариуполь, чтобы работать с детьми, оставшимися без родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.